Tecca: Â«Inter-Lazio sarÃ  sfida aperta. Lukaku? Momento non eccezionaleÂ»

Tecca: «Inter-Lazio sarà sfida aperta. Lukaku? Momento non eccezionale»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di Inter-Lazio, big match in programma domenica alle 20:45. Il giornalista si è soffermato anche sul momento di Lukaku

SFIDA – Massimo Tecca analizza la prossima sfida dell’Inter, big match di Serie A in programma domenica sera. Il giornalista, inoltre, si sofferma sul momento di Lukaku, apparso poco brillante nelle ultime uscite dei nerazzurri: «Inter-Lazio è una sfida estremamente suggestiva. Lukaku è in un momento non eccezionale, lo abbiamo visto in Coppa Italia contro la Juventus. Molto dipenderà dall’assetto del centrocampo. Sarà una sfida apertissima, sono due squadre in salute. Dal punto di vista del morale stanno meglio i biancocelesti».