Inter-Juventus, Vidal verso una maglia da titolare. Darmian dal 1′ – CdS

Inter-Juventus è il big match in programma questa sera alle 20:45. Sul Corriere dello Sport le possibili scelte di Simone Inzaghi. Vidal verso una maglia da titolare. Torna Darmian dal 1′

LA PROBABILE – Inter-Juventus è in programma questa sera alle 20:45. Per il big match di San Siro, Inzaghi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a centrocampo dovrebbe affidarsi nuovamente ad Arturo Vidal, già titolare contro lo Sheriff. A completare il reparto Brozovic e Barella. In difesa, al fianco di Skriniar e de Vrij, torna Bastoni dopo l’iniziale panchina di martedì in Champions League. Sugli esterni agiranno Darmian, preferito a Dumfries, e Perisic. Attacco affidato a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport