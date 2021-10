Inter-Juventus si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma a San Siro è valida per la nona giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Inter-Juventus di questa sera sarà la sfida numero 177 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri invece l’ottantunesimo incontro. Nei precedenti a Milano l’Inter ha conquistato 36 vittorie e 28 pareggi. Sono 24 invece i successi della Juventus. Nell’ultima sfida a San Siro giocata il 17 gennaio 2021 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 2-0. Nella sfida della svolta e della consapevolezza verso il diciannovesimo scudetto a sbloccare il match è stato l’ex Arturo Vidal dopo soli 12′ di gioco. A inizio ripresa il raddoppio di Nicolò Barella dopo uno splendido lancio di Alessandro Bastoni a chiudere il match e a lanciare l’Inter verso un meritatissimo trionfo a maggio.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Juventus di questa sera rappresenta una sfida altrettanto importante per gli uomini di Simone Inzaghi chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio. Anche il 18 settembre 2016 l’Inter era chiamata al riscatto dopo una brutta figura in Europa League. I nerazzurri – allora guidati da Frank de Boer – sfoderarono una grande prestazione andando però in svantaggio dopo numerose palle gol sprecate. A siglare la rete del vantaggio della Juventus Stephan Lichtsteiner, ma prima Mauro Icardi e poi Ivan Perisic con due colpi di testa ribaltarono il match regalando il successo ai nerazzurri. A oggi è l’ultima sconfitta nel derby d’Italia per Massimiliano Allegri.

Highlights di Inter-Juventus del 2016 nel video pubblicato dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.