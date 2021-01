Inter contro Juventus o SPAL senza Hakimi e Lukaku, per l’andata

Achraf Hakimi Inter

L’Inter giocherà in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus o la SPAL (alle ore 20.45 del mercoledì appena iniziato il rispettivo quarto di finale). Nella partita di andata, perché è l’unico turno in cui si gioca sulla doppia sfida, non ci saranno né Hakimi né Lukaku.

DOPPIA ASSENZA – Achraf Hakimi e Romelu Lukaku non ci saranno per la semifinale di andata di Coppa Italia. L’Inter la giocherà con la Juventus (più probabilmente) o contro la SPAL, si saprà dopo la sfida in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. I due erano diffidati (in Coppa Italia si entra in diffida al primo cartellino giallo) e sono stati ammoniti stasera. Lukaku ha preso il giallo al 45′ per la lite con Zlatan Ibrahimovic, lui poi espulso al 58′. Hakimi, invece, addirittura al 100′ per un fallo evitabile (e con la Fiorentina l’aveva preso al 112′, in pieno supplementare). Torneranno per la semifinale di ritorno. Oltre ai diffidati già presenti (vedi articolo) stasera si è aggiunto anche Marcelo Brozovic.