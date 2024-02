Inter-Juventus, Maresca gestisce bene aiutato dai giocatori: la moviola – CdS

Buona lettura della partita da parte dell’arbitro Maresca nel corso di Inter-Juventus. Aiutato dall’atteggiamento dei giocatori, mai sopra le righe. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – L’arbitro Maresca gestisce bene Inter-Juventus, soprattutto dal punto di vista disciplinare (suo tallone d’Achille) e non eccede: 16 falli fischiati e 5 gialli (compreso Simone Inzaghi). Episodio in area dell’Inter: Danilo interviene su Thuram, prende il pallone e poi l’avversario, ma non è rigore. Altra protesta (non troppo plateale) dell’Inter anche nella ripresa, con il contatto fra Bremer e Thuram. I due si scontrano spalla contro spalla, il bianconero non fa nulla di irregolare, un contatto di gioco. Ci sta anche il giallo per Danilo, che prende prima il pallone ma poi anche le gambe dell’avversario. Nella ripresa, intervento in ritardo di Mkhitaryan su Rabiot, senza trovare il pallone. Ammonito anche Simone Inzaghi , fuori dall’area tecnica (pare fosse già stato avvisato altre tre volte). Diffidato, salterà la prossima partita contro la Roma. Voto 7 per il Direttore di gara di Inter-Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna