Inter-Juventus, Inzaghi ha scelto la formazione! Mossa decisa

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso, quello di Inter-Juventus. Con Inzaghi che ha scelto quale formazione schierare per il derby d’Italia delle 20.45 in Serie A.

PIÙ CHE BLINDATA – C’è qualche dubbio per Inter-Juventus? Assolutamente no. Almeno non nella testa di Simone Inzaghi, come fatto intendere in conferenza stampa, a livello di formazione. Perché da tutta la settimana ha scelto quali saranno gli undici per il derby d’Italia, ossia le garanzie. La risposta che l’ha fatto capire è quella su Denzel Dumfries, dove ha sì elogiato l’olandese ma anche fatto capire che Matteo Darmian gli è davanti nelle gerarchie. Motivo per cui a destra ci sarà il 36 e a sinistra ci sarà il riposato Federico Dimarco. Ossia chi ha deciso l’ultimo derby d’Italia al Meazza, ad aprile dello scorso anno in Coppa Italia. Con altri due ritorni scontati come quelli di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, scontata la squalifica a Firenze.

LE CERTEZZE – L’Inter va alla partita dell’anno con i titolarissimi, anche perché certo non si possono fare esperimenti contro la Juventus. In porta c’è Yann Sommer, reduce dal decisivo rigore parato a Nico Gonzalez contro la Fiorentina. In difesa torna Francesco Acerbi e si piazza centrale al posto di Stefan de Vrij, mettendo come braccetti Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Il terzo di centrocampo, dopo aver già dato Barella e Calhanoglu per scontati, sarà Henrikh Mkhitaryan. Con Davide Frattesi utile a gara in corso come visto più volte in stagione. Davanti, anche qui, nessun dubbio: anche perché nessuno può mettere in discussione Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Autori rispettivamente di gol e assist per chiudere l’1-1 dell’andata, dopo il vantaggio di Dusan Vlahovic. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.