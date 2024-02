Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus, brividi scudetto!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lo scudetto è qui. Inzaghi e Allegri abbassano i toni ma Inter-Juventus può cambiare il corso del campionato. Simone: «Noi non ci nascondiamo». Darmian preferito ancora a Dumfries. Max: «Un premio sfidarli da secondi». Chiesa va in panchina, tocca a Yildiz.

TUTTOSPORT

Chi ha più paura? Inter-Juventus, brividi scudetto. Inzaghi rischia più di Allegri, neanche l’arbitro può sbagliare. Alla capolista non manca nessuno: vuole allungare a +4 ma un passo falso potrebbe minare le certezze nerazzurre. I bianconeri si affidano alle motivazioni del rientrante Rabiot, all’estro di Yildiz e alla vena-gol di Vlahovic. Giovanni Galli: «Dusan vale Haaland». Ci sono anche Alcaraz e Djalò. Il Milan c’è. «E ora tifo per il pari». Festa con Jovic dopo i brividi, Pioli risale a -4 dalla Juventus. «Vediamo a San Siro come va…»