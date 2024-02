VIDEO – Frosinone-Milan 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Milan, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



LA SOLITA FORTUNA – Frosinone-Milan 2-3 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Come già accaduto a Udine il Milan vede i fantasmi ma poi è favorito da qualche rimpallo. Il vantaggio lo firma Olivier Giroud al 17′, con un colpo di testa su cross di Rafael Leao sul quale Stefano Turati prende gol sul suo palo. Ma proprio Rafael Leao commette fallo di mano su cross di Francesco Gelli appena entrato in area: calcio di rigore per il Frosinone. Perfetta la trasformazione di Matias Soulé, per l’1-1 al 24′ che è il suo decimo gol in campionato. A sorpresa i giallazzurri la ribaltano, al 65′ imbucata sulla destra per Luca Mazzitelli e tiro a incrociare che sorprende Mike Maignan. Ma su un cross da sinistra Giroud fa sponda e nell’area piccola Matteo Gabbia pareggia al 72′. Il Frosinone si fa poi male da solo, serie di giocate particolari a favorire e cross con doppio rimpallo a favorire la girata vincente di Luka Jovic. Ancora un gol da subentrato e decisivo per lui col Milan.

FROSINONE-MILAN – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.