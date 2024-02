Precedenti Inter-Juventus: poche volte determinante come oggi

Inter-Juventus si giocherà alle 20.45 e i precedenti non hanno visto così tante volte, soprattutto nella storia recente, le due squadre giocarsi una parte di campionato come oggi.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà il derby d’Italia Inter-Juventus numero 124 in casa. La classicissima del calcio italiano ha visto il suo inizio a Milano il 28 novembre 1909, con una vittoria in Prima Categoria (la Serie A arriva solo nella stagione 1929-1930). In tutto i numeri parlano di 53 vittorie, 38 pareggi e 33 sconfitte, con 198 gol fatti e 145 subiti. E una particolarità: non si è segnato tantissimo di recente. Tolto il 2-3 del 28 aprile 2018 solo in una circostanza, un 2-2 di Coppa Italia del 23 gennaio 2008, ci sono state più di tre reti complessive da quando la Juventus è tornata dalla Serie B. Una sola volta per parte una ha realizzato più di due gol, per l’Inter 3-0 del 2 marzo 2016 in Coppa Italia. Poi diventato sconfitta ai rigori.

I NUMERI – Nei precedenti complessivi (casa, trasferta e campo neutro) su 248 partite l’Inter ne ha vinte 74, la Juventus 112 e 62 pareggi, con 303 gol fatti e 352 subiti. In più ci sarebbe il Trofeo Armando Picchi finito 3-1 a San Siro il 19 giugno 1971, via di mezzo fra partita ufficiale e amichevole. Segno X anche nella partita di andata, l’1-1 del 27 novembre con i gol di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. Ossia i due giocatori più attesi di oggi. Nel girone di ritorno, in Serie A e a Milano non è capitato tante volte che fosse fondamentale come adesso, tra prima e seconda. Si ricorda il 2-2 del 9 marzo 2002, con la spettacolare doppietta di Clarence Seedorf, ma lì era sfida a tre con la Roma.