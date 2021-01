Inter-Juventus, Conte lavora sulle certezze: confermato l’undici titolare

Antonio Conte Inter

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha parlato delle possibili scelte di Antonio Conte in vista di Inter-Juventus. Certezze che aumentano, con il tecnico orientato a schierare quello che è il “classico” undici titolare.

CERTEZZE – Grandi certezze per Antonio Conte in vista di Inter-Juventus. Come riportato dall’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro è orientato alle “classiche” scelte riguardo agli undici titolari: «Questi sono sempre allenamenti che dicono qualcosa. Domani l’Inter scenderà in campo per cercare di fare una grande partita, visto anche che da dopo la sfida contro la Fiorentina sono state tutte sedute svolte a grandissima intensità. Le certezze aumentano anche nell’undici che partirà dal primo minuto, per cercare di colmare ulteriormente quel gap contro la Juventus. La linea difensiva davanti ad Handanovic non cambia, in mezzo al campo confermato Vidal con Barella e Brozovic, con Hakimi e Young sulle due fasce. Davanti la classica coppia Lukaku e Lautaro Martinez».