Pirlo, diversi dubbi di formazione per Inter-Juventus: McKennie valutato

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo studia le possibili mosse in vista di Inter-Juventus, in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Secondo Giovanni Guardalà, inviato di “Sky Sport” alla Continassa, sono diversi i dubbi di formazione per il tecnico. Tra cui anche quello sul possibile impiego o meno di Weston McKennie.

DUBBI DI FORMAZIONE – Ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere per Andrea Pirlo in vista di Inter-Juventus. Salvo alcuni titolarissimi, tra cui la coppia d’attacco Morata-Cristiano Ronaldo, restano alcune scelte da prendere. Questo il punto dell’inviato di “Sky Sport” Giovanni Guardalà: «Importante il recupero di Chiellini, che domani sarà in campo regolarmente da titolare. Pirlo oggi ha parlato molto bene di Conte, sottolineando un grande rapporto tra i due (vedi articolo, ndr). Qualche dubbio di formazione rimane, oggi il tecnico ha detto che sta studiando qualcosa di particolare per Hakimi. Per il momento ipotizziamo Chiesa e Ramsey sugli esterni, con al centro Bentancur e Rabiot con McKennie probabilmente ancora in panchina, anche se domattina verrà valutato nuovamente e Pirlo potrebbe schierarlo a sinistra. In difesa non ci sono notizie riguardo ai tamponi e sia Alex Sandro, de Ligt e Cuadrado dovrebbero ancora essere positivi. Per il momento sulla sinistra dovrebbe giocare Frabotta, anche se potrebbe esserci anche l’idea Demiral con Danilo a sinistra».