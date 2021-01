Inter-Juventus, Chiellini piÃ¹ di Demiral. Chiesa a disposizione – SM

Inter-Juventus, Chiellini più di Demiral. Chiesa a disposizione – SM

Condividi questo articolo

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Inter-Juventus è in programma domani alle 20:45. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Ballottaggio Chiellini-Demiral in difesa. Chiesa a disposizione. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Juventus si avvicina. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, vogliono espugnare San Siro per rilanciarsi definitivamente nella corsa scudetto. Il tecnico bianconero, in vista della sfida ai nerazzurri, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. In difesa, davanti a Szczesny, dovrebbero esserci Danilo, Bonucci ed uno tra Chiellini e Demiral, con il primo in leggero vantaggio. A centrocampo dovrebbe recuperare McKennie che agirà in mezzo con Bentancur e Ramsey. Sugli esterni agiranno Frabotta a sinistra e, a destra, Chiesa, che, smaltito l’infortunio subito contro il Sassuolo, dovrebbe partire titolare. In attacco pronti Cristiano Ronaldo e Morata.