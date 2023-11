Inter, per Inzaghi sosta diversa prima della Juventus. Ma la preoccupazione resta – CdS

Nuova sosta, nuova preoccupazione. Anche questa volta sono ben sedici i giocatori convocati dalle rispettive nazionali che torneranno a disposizione di Simone Inzaghi solo a ridosso dell’importantissima sfida di campionato contro la Juventus. Rispetto tutte le altre volte, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sarà però diverso.

PAUSA DIVERSA – Qualche giorno di riposo concesso alla squadra (o almeno quelli rimasti a disposizione) dopo il successo con il Frosinone, in un Appiano Gentile praticamente svuotato come sempre accade quando c’è la pausa per le nazionali. Simone Inzaghi ritroverà i pochi reduci alla ripresa fissata per domani (Henrikh Mkhitaryan unico titolarissimo a disposizione), quando all’appello mancheranno ben 16 giocatori, e per avere il gruppo al completo dovrà aspettare giovedì della prossima settimana con il rientro dei sudamericani. Questa sosta per l’Inter però sarà diversa rispetto alle pause di settembre e ottobre. Stavolta si giocherà di domenica e il tecnico avrà un giorno in più per preparare il match contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia