Juventus-Inter spartiacque, ma solo l’inizio del tour de force di dicembre – CdS

Juventus-Inter alla ripresa del campionato sarà solo l’inizio del tour de force per gli uomini allenati da Simone Inzaghi, che scenderanno in campo ben nove volte prima del nuovo anno. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport.

TOUR DE FORCE – A causa della Supercoppa Italiana in Arabia (21-25 gennaio) Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio giocheranno nove partite in poco più di un mese dopo la sosta per le nazionali, anticipando a dicembre anche gli ottavi di Coppa Italia che tradizionalmente si giocavano a gennaio. Juventus-Inter sarà importante non solo in quanto derby d’Italia, ma soprattutto perché sarà il primo scontro diretto importante che darà sicuramente risposte, in un senso o nell’altro, riguardo il futuro del campionato. I nerazzurri, per esempio, giocheranno tre partite in più dei bianconeri dopo la sosta. Nove partite, al netto della possibilità di ruotare tanti uomini, la fatica si farà sentire. Tre di queste nove sfide, tolta la Champions League, saranno big match, ma tutti lontani da San Siro: Juventus a Torino, Napoli al Maradona la settimana successiva (con passaggio a Lisbona a casa Benfica per restare in vetta al girone di Champions) e infine Lazio all’Olimpico il 17 dicembre, cinque giorni dopo lo spareggio definitivo per la testa del gruppo D contro la Real Sociedad.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgi Marota