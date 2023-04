Inter in partenza, nuovo assente per Inzaghi! In totale quattro – Sky

Archiviata (si fa per dire) Juventus-Inter, la squadra allenata da Simone Inzaghi si prepara alla partenza da Milano (Malpensa) in direzione Salerno, dove domani alle 17 scenderà in campo per aprire di fatto la ventinovesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un giocatore non partirà con la squadra nerazzurra, per un totale di quattro indisponibili.

IN PARTENZA – L’Inter si trova in questo momento in aeroporto a Milano Malpensa dove tra qualche minuto volerà in direzione Napoli (e poi Salerno). Nuovo indisponibile per Simone Inzaghi e si tratta di Alex Cordaz, per lui si tratta di un attacco influenzale. Per il resto ci sono tutti i giocatori, tranne lo squalificato Danilo D’Ambrosio e gli infortunati Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Obiettivo tornare a vincere dopo le ultime tre sconfitte in campionato. A dieci giornate dalla fine del campionato bisognerà fare punti e contro la Salernitana in trasferta serviranno i tre punti.