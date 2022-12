Inter, il programma prima e dopo l’amichevole con la Reggina: breve pausa

L’Inter si prepara all’amichevole con la Reggina, in programma giovedì al Granillo alle ore 18.00. Simone Inzaghi ritrova Lukaku almeno per un tempo (vedi articolo). Di seguito il programma della squadra nerazzurra per la trasferta calabrese

RIENTRO – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare le ultime due amichevoli di dicembre prima della sfida di campionato con il Napoli, in programma il 4 gennaio alle 20.45 a San Siro. Intanto domani (giovedì) i nerazzurri sfideranno la Reggina dell’altro fratello Inzaghi, Filippo. Oltre a ritrovare Romelu Lukaku, Inzaghi potrà fare affidamento su André Onana in porta.

Inter, il programma della trasferta a Reggio Calabria e delle festività natalizie

La squadra si trasferirà in Calabria domani mattina con un volo diretto a Reggio mentre il ritorno è fissato subito dopo la partita. In seguito Inzaghi concederà tre giorni di riposo in occasione delle Festività natalizie. Dopo Santo Stefano, quando dovrebbero rivedersi anche gli ultimi Nazionali, l’Inter sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium nell’ultimo test amichevole per poi appunto ospitare il Napoli dopo Capodanno.