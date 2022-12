Barzaghi: «Inter progetta il futuro! 12 in scadenza, de Vrij parla con il club»

L’Inter a gennaio sul mercato farà molto probabilmente poco e niente mentre la priorità assoluta è quella di progettare e mettere un punto sui tanti rinnovi di contratto che scatteranno tra giugno 2023 e giugno 2024. Matteo Barzaghi fa il punto nel corso del pomeriggio di Sky Sport

PROGETTAZIONE – L’Inter a gennaio non farà grandi movimenti di mercato, come Piero Ausilio ha fatto ben capire (vedi articolo). Il club di Steven Zhang ne approfitta per definire il futuro, come sottolinea Matteo Barzaghi: «Il mercato di gennaio darà poco con l’Inter che si concentra perlopiù nel progettare e sistemare il futuro. Quindi i tanti rinnovi di contratto: tra giugno 2023 e giugno 2024 ci sono più di 12 giocatori in scadenza. Il primo è ovviamente Skriniar, poi c’è de Vrij che sta parlando con la società per capire se si può rinnovare mentre per Darmian sono stati fatti passi avanti (vedi articolo). Ma anche D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Handanovic, Cordaz. L’anno prossimo Calhanoglu, Bastoni e Mkhitaryan».