Inter, Lukaku pronto a partire per Reggio Calabria! Due ancora fuori – Sky

L’Inter si prepara all’amichevole con la Reggina in programma domani (giovedì) allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, non c’è più alcun dubbio sulla presenza di Lukaku. Due nerazzurri lavorano ancora a parte. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

PROVE DI RIENTRO – L’Inter ritrova Romelu Lukaku in occasione dell’amichevole con la Reggina. Matteo Barzaghi fa il punto sul belga: «Domani l’Inter ritroverà Lukaku, il giocatore farà parte della trasferta per Reggio Calabria. Partenza la mattina e rientro dopo la partita. Il belga dovrebbe giocare almeno un tempo per capire come sta progredendo il suo recupero. Sarà ancora più indicativa l’amichevole con il Sassuolo che sarà una vera e propria prova generale in vista del Napoli».

INFORTUNATI – Barzaghi parla anche di chi ancora lavora a parte: «La squadra si è allenata stamattina ad Appiano Gentile, D’Ambrosio e Correa ancora a parte, rientreranno in gruppo dopo Natale. Gli altri lavorano e sono a disposizione con un Lukaku pronto a partire per Reggio Calabria».