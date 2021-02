Inter-Genoa senza Hakimi. Skriniar dolorante ma solo contusione

UDINE, ITALY – JANUARY 23: Milan Skriniar of FC Internazionale in action during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Internazionale at Dacia Arena on January 23, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Inter-Genoa, dopo aver archiviato il derby vinto 0-3 e il primo posto in classifica a +4 dal Milan secondo, la squadra allenata da Antonio Conte deve già pensare alla prossima sfida di campionato contro i rossoblù allenati da Ballardini. Non ci sarà Hakimi perché squalificato (diffidato contro il Milan) mentre da valutare Skriniar.

PROSSIMA SFIDA – Inter-Genoa, testa subito alla prossima partita di campionato dopo il derby vinto 0-3 a San Siro. Antonio Conte dopo aver conquistato il primo posto in classifica e aver battuto Lazio e Milan dovrà preparare psicologicamente la squadra contro squadre del calibro di Genoa e Parma, tutt’altro da sottovalutare. Contro la squadra allenata da Ballardini non ci sarà sicuramente Achraf Hakimi, diffidato nel derby, è stato ammonito e dunque salterà per squalifica la prossima giornata di campionato. Da monitorare le condizioni invece di Milan Skriniar, uscito malconcio dopo la sfida contro i rossoneri ma per lui dovrebbe essere solo una semplice contusione. Ad ogni modo contro i rossoblù potrebbe scaldarsi Danilo D’Ambrosio, pronto per tornare in campo da titolare nel ruolo di terzo centrale.