Lukaku sta scollando l’etichetta: decisivo in due big match consecutivi

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lukaku in due settimane ha staccato con la forza una sua storica etichetta. Le partite con Lazio e Milan hanno regalato un giocatore decisivo nei big match.

ETICHETTA SCOLLATA – Sulla capacità di segnare di Lukaku non ci sono mai stati dubbi veri. Anche nella sua peggior versione, il secondo anno a Manchester. Magari sulla capacità di segnare tantissimo sì, ma a quello ci ha pensato Conte. Il problema semmai per il belga sono i gol pesanti. L’etichetta c’è ed è ben nota: non segna nei big match, nelle gare che contano. Questo però valeva fino a due settimane fa.

DECISIVO SEMPRE – Lukaku è ben cosciente delle voci sul suo conto. E ha atteso con pazienza che gli eventi andassero a suo favore. Il calendario dell’Inter per pura coincidenza metteva Lazio e Milan una dopo l’altra. Due scontri diretti, due big match. Due vittorie. Senza discussioni. Due gol e un assist nella prima, un assist e un gol nella seconda. Se e ma rispediti al mittente, a suo di spallate.