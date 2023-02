Inter, fioccano le insufficienze! Dumfries in difficoltà. Solo tre sufficienti: le pagelle – CdS

Inter poco brillante, soffre il Bologna quando deve difendere. Cresce nel secondo tempo, ma non basta per agguantare quantomeno il pareggio. Praticamente solo insufficienze nelle pagelle del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Si salvano solo in due.

LE PAGELLE – Primo tempo completamente da dimenticare per l’Inter, in affanno e poco concentrata, che cresce nel secondo tempo ma resta ben al di sotto le proprie potenzialità. Tra le poche sufficienze è presente André Onana, che nonostante qualche difficoltà di troppo, para tutto e per quello che non para gli dà una mano il VAR annullando il gol di Barrow: voto 6,5. Darmian sempre puntuale, il più positivo in difesa per l’Inter, la sua è una delle poche sufficienze tra le pagelle del quotidiano romano questa mattina in edicola (voto 6). Come lui anche Nicolò Barella, che aggiunge dinamismo e corsa alla partita, ma non basta. Malissimo tutta la retroguardia interista: de Vrij non sempre al posto giusto nelle chiusure, viene ammonito nel primo tempo prima di essere sostituito. Francesco Acerbi prende il suo posto, ma soffre anche lui facendosi rubare palla da Dominguez: voto 5 per entrambi. Addirittura peggio Alessandro Bastoni, vittima di Orsolini a sinistra: voto 4,5. Stesso destino per Denzel Dumfries, il peggiore in campo tra i nerazzurri, non fa valere mai la sua struttura fisica ed esce sconfitto dalla sfida. Gira male anche il centrocampo con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu: nella fase di non possesso concedono troppo. Il turco poi sbaglia anche un gol non da lui: voto 5. L’unica nota positiva della partita dell’Inter è Robin Gosens, di fatto il migliore in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti