Bologna-Inter, le pagelle: al Dall’Ara solo in tre in si salvano – TS

L’Inter esce con le ossa rotte dalla trasferta di Bologna. Tra i nerazzurri ci sono solo tre giocatori meritevoli della sufficienza

POCHI SALVI – TuttoSport, nelle consuete pagelle post-partita, ha assegnato voti sufficienti a solo tre giocatori dell’Inter. Il primo è Onana (6), che prende tutto ciò che può, tranne il gol sul quale però non ha colpe. Il secondo è Darmian (6), che a causa dell’assenza di Skriniar torna a giocare come braccetto destro, presentandosi con un bel salvataggio su Soriano. Con l’ingresso di D’Ambrosio, il 36 torna sulla fascia e spinge quanto può. Infine, il migliore in campo tra i nerazzurri è Robin Gosens (6.5). Il tedesco, tornato titolare dopo il match con la Sampdoria, si presenta al Dall’Ara con un bel salvataggio e quando attacca trova sempre situazioni interessanti.

Fonte: TuttoSport – S.P