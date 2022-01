Inter-Empoli stasera, ma non per Mancuso? E’ fatta con il Monza

Stasera alle 21 si gioca Inter-Empoli. I toscani arrivano a San Siro con Andreazzoli che dovrà mandare in campo una formazione un po’ di emergenza ma che potrebbe non prevedere Leonardo Mancuso. L’attaccante ha infatti trovato l’accordo per andare al Monza.

ACCORDO – Come detto questa sera si gioca l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter ed Empoli. Alle 21 a San Siro i nerazzurri sfidano i toscani per accedere ai quarti di finale e, negli azzurri, potrebbe non esserci Mancuso. L’attaccante infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, è pronto a trasferirsi al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Niente Inter dunque? Forse no. L’attaccante si metterà a disposizione di Andreazzoli e potrebbe giocare la sua ultima partita in maglia toscana. Andrà così oppure verrà risparmiato? Domani in programma infatti ci sono le visite mediche.

Fonte: gianlucadimarzio.com