D’Ambrosio ritrova l’Empoli. E quest’anno gli ha già fatto male

L’Inter questa sera alle 21 sfida l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match importante per i nerazzurri per continuare a inseguire uno degli obiettivi stagionali. Tanto turnover per Simone Inzaghi che darà spazio di nuovo a D’Ambrosio.

COLPIRE – L’Inter come detto tra poco, alle 21, sfida l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Coppa è un trofeo importante per la squadra nerazzurra visto che è un obiettivo della società. Inzaghi dovrebbe adottare un ampio turnover mandando in campo tante seconde linee tra cui anche D’Ambrosio. Il numero 33 ha giocato titolare già domenica sera contro l’Atalanta a Bergamo sfiorando anche il gol nel finale. Contro l’Empoli quest’anno D’Ambrosio ha già giocato e segnato al Castellani con il suo colpo di testa che ha sbloccato la gara poi vinta 2-0 dai nerazzurri. Quando vede Empoli, in generale, il numero 33 nerazzurro si esalta. Impresso il salvataggio in extremis nel 2019 quando D’Ambrosio impedì il pareggio dei toscani sulla linea di porta. Insomma, quando vede Empoli, D’Ambrosio si esalta. Riuscirà a farlo anche stasera?