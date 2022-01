Vecino, giocare e convincere tutti. Potrebbe, in caso, restare?

L’Inter questa sera alle 21 gioca contro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi è pronto a mettere in campo un ampio turnover e a centrocampo avrà spazio anche Matias Vecino. L’uruguaiano è dato in uscita ma stasera potrebbe cambiare tutto?

CHANCE – Chiedeva più spazio e da quando lo ha chiesto, di fatto, Vecino ne ha avuto sempre meno. Il centrocampista uruguaiano è a un bivio: lasciare l’Inter e andare a giocare o rimanere e giocarsi le sue carte. Simone Inzaghi questa sera è pronto a dargli fiducia dal primo minuto contro l’Empoli in Coppa Italia con questa chance che potrebbe essere l’ultima. Le voci su un possibile addio del numero 8 nerazzurro sono forti ma stasera, una buona prestazione, potrebbe cambiare tutto? Considerando che Sensi è ormai pronto a sposare il progetto Sampdoria, che Gagliardini e Vidal si alternano a metà campo, una figura più di inserimento come Vecino farebbe comodo. Eccome. Ecco dunque che Inzaghi spera nella volontà del giocatore di continuare a mettersi in gioco e stasera vedremo se riuscirà a convincere tutti e allontanare le voci di addio.