Inter-Empoli: le formazioni ufficiali! Turnover totale ma c’è Lautaro Martinez

Inter-Empoli, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 21:00. Inzaghi abbonda con il turnover ma ripropone Lautaro Martinez dal 1′. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Empoli in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: gli ospiti in campo così

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli