Gagliardini: «Teniamo alla Coppa Italia! Inzaghi ci rende tutti importanti»

Gagliardini partirà titolare alle 21 in Inter-Empoli, penultimo ottavo di finale di Coppa Italia ancora da disputare (vedi formazioni). A Inter TV il giocatore ha parlato nel prepartita del match del Meazza.

TURNO DA PASSARE – Roberto Gagliardini presenta Inter-Empoli di stasera: «Abbiamo il primo ostacolo che è oggi, una partita sicuramente impegnativa. Non sarà facile, però ci teniamo ad andare in fondo a questa competizione e vogliamo passare il turno. Penso non sia una questione di competizione fra i giocatori, anche in campionato vogliamo mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Riesce a farci sentire tutti importanti, cerchiamo di fare bene quando siamo chiamati in causa».