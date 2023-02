Inter, doppio recupero prima del derby. Uno fondamentale per le rotazioni – CdS

L’Inter ha assoluto bisogno di mescolare le carte per evitare di rischiare grosso. Giocando ogni tre giorni, Simone Inzaghi vuole a tutti costi escludere un infortunio. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto riguardo due recuperi che permetteranno il tecnico di fare qualche rotazione.

PER LE ROTAZIONI – Finalmente Marcelo Brozovic. Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo così come Samir Handanovic. Insomma, ci sono ottime probabilità che vengano convocati e che, nel derby, si accomodino in panchina. Simone Inzaghi aspetta a braccia aperte soprattutto Brozovic, così da ruotare con più facilità i componenti della mediana. Henrikh Mkhitaryan, per intendersi, ha giocato da titolare tutte le 8 gare del 2023. Logico, insomma, che abbia bisogno di tirare il fiato. E, con la Champions League alle porte, avere la possibilità di mescolare le carte in mezzo al campo sarà una risorsa in più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno