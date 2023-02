Lukaku in crescita con l’Atalanta. Da titolare un’altra storia con lui? – TS

Lo scorso martedì contro l’Atalanta in Coppa Italia Simone Inzaghi ha dato sorprendentemente spazio a Romelu Lukaku dal primo minuto. I riscontri sono stati più che positivi, Tuttosport sottolinea una tendenza del belga.

TENDENZA – Romelu Lukaku è tornato a giocare da titolare con l’Inter. L’ultima volta non è affatto lontana, è stata poco meno di un mese fa contro il Napoli in campionato. In quel caso la coppia con Edin Dzeko aveva più che funzionato, mettendo in difficoltà la retroguardia partenopea in diverse occasioni. Con l’Atalanta invece è tornata la Lu-La: il belga ha iniziato dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. I segnali sono stati positivi, soprattutto nel secondo tempo in cui Lukaku ha carburato e servito meglio i compagni. La tendenza è chiara: da titolare l’attaccante è una sicurezza e gioca bene. L’ex Chelsea ha bisogno di minuti per entrare in partita, da subentrato questo non gli è permesso. Contro l’Atalanta il giocatore ha disputato la seconda partita con il maggiore minutaggio della stagione, 73 minuti. La prima è stata con il Lecce, all’esordio condito dal gol dopo pochissimi attimi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini