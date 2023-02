Inter, contro il Milan una certezza. La coppia di Riad pronta per il bis – TS

Questa domenica l’Inter affronterà un’altra volta il Milan nel giro di poco più di due settimane. Simone Inzaghi deve rimodulare la formazione, secondo Tuttosport ci sono però due favoriti in attacco.

CONFERME – Domenica a San Siro si terrà il terzo derby di Milano dell’anno. Fino ad ora è arrivata una vittoria del Milan, targata Leao-Maignan, e un successo per l’Inter, che però è valso la conquista della Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi deve rimodulare la formazione, le ultime settimane hanno dato diversi segnali in campo e ci sono alcuni dubbi da sciogliere. In attacco Romelu Lukaku sta crescendo, sta salendo di forma e insidia i due titolari di questa stagione: Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il bosniaco e l’argentino sono favoriti per partire dal primo minuto anche questa volta, l’obiettivo è fare il bis dopo la partita di Riad. Dzeko ha sempre segnato negli scontri diretti del 2023, con Napoli e Milan, ma Lukaku dà ottimi segnali e da titolare è una garanzia. Ci sono ancora tre allenamenti per far cambiare idea al tecnico piacentino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini