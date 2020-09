Inter, Conte concede una giornata di riposo: fissata la ripresa dei lavori

Conte Inter

L’Inter osserva oggi una giornata di riposo prima di riprendere la preparazione in vista dell’inizio del campionato. I nerazzurri, inoltre, sono molto attivi anche sul mercato con Vidal in arrivo e Marcos Alonso nella lista dei desideri di Conte (vedi articolo). Di seguito quanto riportato da “Inter TV”

RIPOSO – L’Inter osserva oggi una domenica di riposo. La squadra di Antonio Conte si ritroverà domani ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista dell’inizio del campionato. La prima partita di Serie A per i nerazzurri sarà il 26 settembre contro la Fiorentina a San Siro, ma prima tre impegni per scaldare i motori: martedì amichevole con il Lugano, venerdì allenamento congiunto con la Carrarese e per finire sabato amichevole con il Pisa.