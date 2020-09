Vidal-Barcellona, accordo sta tardando: ecco quando può sbloccarsi – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è sempre molto vicino all’Inter nonostante un accordo con il Barcellona che tarda ad arrivare (vedi articolo). Secondo quanto dichiarato da Riccardo Re – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto della situazione sul cileno e Marco Alonso

VICINI – Arturo Vidal si avvicina all’Inter, che sta cercando di accelerare l’operazione: «Vidal sta lavorando per la risoluzione. Non è un problema ma questo accordo sta tardando, anche se in realtà da quando la dirigenza dell’Inter è entrata nella trattativa sappiamo che già da domani la situazione si può sbloccare e ogni attimo è buono affinché Vidal riesca a trovare l’accordo per la risoluzione. Marcos Alonso è un giocatore che Antonio Conte ha già allenato, ma prima di un eventuale affondo l’Inter aspetta un’uscita in quel ruolo, probabilmente Henrique Dalbert».