Inter, concluso l’allenamento: tutti in gruppo tranne due giocatori

I giocatori dell’Inter continuano ad allenarsi preparando la prossima partita di Serie A che vedrà i nerazzurri in campo all’Olimpico contro la Lazio venerdì sera.

ALLENAMENTO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, è appena terminato da pochi istanti l’allenamento dell’Inter. Tutti i giocatori in gruppo, tranne Henrikh Mkhitaryan (se ne dovrebbe riparlare la prossima settimana, forse per il derby) e Raoul Bellanova. Quest’ultimo ha fatto a parte un lavoro fisico molto importante per recuperare anche questo tipo di seduta che avevano fatto i suoi compagni di squadra nei giorni scorsi. Lui per via di un acciacchino alla caviglia ha preferito farlo oggi. Comunque Bellanova dovrebbe essere nel gruppo che viaggerà a Roma domani.

Fonte: Sky Sport