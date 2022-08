Cassano: «Skriniar a 60 milioni lo vendo! A meno che l’Inter non pensi una cosa»

Cassano aveva già segnalato come per lui Skriniar a sessanta milioni si sarebbe dovuto vendere (vedi articolo). Ora, che la cessione non è più nei piani dell’Inter, trova un altro fronte da poter sviluppare e prova a ipotizzare gli scenari futuri.

ANCORA RICHIESTO – Alla Bobo TV, Antonio Cassano si sofferma sul mercato dell’Inter: «Milan Skriniar è in scadenza al 2023. Otto milioni avrebbe preso al PSG, all’anno: lui ne prende tre. Visti i parametri finanziari a settembre il procuratore viene e ti bussa: gli devi dare minimo sei milioni, lo devi raddoppiare. La domanda è: per così tanti soldi, avendo problemi a livello finanziario, vai a dargli il doppio? Questa è la cosa che mi sfugge. Non vorrei che possano pensare di tenerlo quest’anno, provare a vincere lo scudetto, rinnovare e l’anno prossimo vendere. Non è che diventa scarso, Sergio Ramos va in scadenza ed è iniziato un nuovo progetto con Christophe Galtier che voleva a tutti i costi Skriniar. Se loro vengono a bussare a tutti i costi a settantacinque-ottanta milioni lo danno via. Sono interista, stimo la gente che lavora nell’Inter ma a sessanta Skriniar lo vendo! Dico all’allenatore di lavorare su uno nuovo e di fare bene, poi l’anno prossimo ci si ripensa. L’unica cosa che posso pensare è che rinnovano a settembre e se l’anno prossimo fa bene lo rivendono».