Inter con la formazione-tipo contro il Milan: le ultime da Appiano Gentile – Sky

Inter attesa dall’ultimo Derby di Milano stagionale, quello decisivo per conquistare la finale di Coppa Italia. Pasquetta di lavoro per la squadra di Inzaghi, che ha idee piuttosto chiare sulla formazione. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro rispolvererà l’undici tipico

PROBABILE FORMAZIONE – Le scelte della vigilia non possono essere ancora definitive ma Simone Inzaghi (vedi video) sembra avere le idee chiare. In tutti i reparti. Ormai i ballottaggi in casa Inter si sono ridotti al minimo. In difesa, come confermato dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile -, Stefan de Vrij è pronto a tornare titolare al centro. Nessun dubbio sul centrocampo dell’Inter, confermato in blocco. In attacco, invece, Inzaghi contro il Milan è intenzionato a riproporre la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, che nelle ultime uscite si sono alternati. In pratica, per tentare l’accesso alla finale della coppa nazionale, scenderà in campo l’undici migliore possibile nel 3-5-2 inzaghiano. Di seguito la probabile formazione nerazzurra di Inzaghi in Inter-Milan di Coppa Italia (vedi informazioni).

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.