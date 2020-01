Inter-Cagliari 1-1, il tabellino della partita della 21ª giornata di Serie A

Inter-Cagliari è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1. Questo il tabellino della partita valida per la ventunesima giornata di Serie A 2019-2020.

ARBITRAGGIO DRAMMATICO – Terzo 1-1 per l’ Inter subendo una rimonta nell’ultimo quarto d’ora. Non basta il quarto gol di testa di Lautaro Martinez in altrettante partite al Cagliari, i rossoblù pareggiano con il grande ex Radja Nainggolan su tiro deviato. Ma è bufera per l’arbitraggio di Gianluca Manganiello, che espelle l’autore dell’1-0 allo scadere. Questo il tabellino di Inter-Cagliari.

INTER-CAGLIARI 1-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (17’ Godin), de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (82’ Sanchez), Biraghi (85’ Dimarco); R. Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, Berni, Moses, Ranocchia, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini (76’ Mattiello); Nandez, Oliva (73’ Castro), Ionita; Nainggolan (86’ Cigarini), Joao Pedro; Simeone.

In panchina: Rafael, Olsen, Birsa, Lykogiannis, Gagliano, Porru.

Allenatore: Rolando Maran

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Preti – Bresmes; Pezzuto; VAR Banti; A. VAR Ranghetti)

Gol: 29’ Lautaro Martinez, 78’ Nainggolan (C)

Espulso: Lautaro Martinez (I) al 94’ per proteste

Ammoniti: Maran (C, allenatore), R. Lukaku, Barella, de Vrij (I)

Recupero: 4’ PT, 4’ ST