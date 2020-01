Maran: “Cagliari con personalità, complimenti ai miei giocatori”

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita pareggiata dal suo Cagliari contro l’Inter nel lunch match di oggi

LA PRESTAZIONE DI NAINGGOLAN – Maran parla della prestazione di Radja Nainggolan, autore del gol del pareggio: «Assolutamente Radja è un valore assoluto al di là delle qualità tecniche sa essere trascinatore. Mi aveva chiesto di ritardare il cambio, aveva dato tutto».

LA SCELTA DI METTERSI A SPECCHIO – Maran parla di come ha preparato la partita contro l’Inter: «Intanto era una scelta appropriata per affrontare l’Inter, siamo venuti a Milano con grandissima personalità e abbiamo giocato pareggiando i tiri in porta e con la supremazia di gioco. Quando una squadra viene qui a Milano fa pensare, ma mi è piaciuta la personalità, hanno guardato sempre avanti. Lo abbiamo fatto col piglio di una squadra che sa quello che vuole. Per quanto hanno corso e per la qualità delle giocate devo fare i complimenti».

IL CAMPIONATO – Maran fa un bilancio di un campionato molto positivo per il Cagliari: «La realtà è che oltre la metà del campionato stiamo al sesto posto e ce lo siamo guadagnato sul campo. La strada è ripida e dobbiamo fare partite di questo genere, abbiamo attraversato un momento un po’ così e abbiamo ritrovato le qualità morali e tecniche. Quando si esce da un momento difficile si esce più forti, ma le risposte del campo sono molto buone».

LA GESTIONE DELLA PARTITA – Maran parla di come il Cagliari ha gestito la partita: «Dovevamo essere bravi a sporcare il loro gioco e avere le coperture adeguate per affrontare gli attaccanti dell’Inter. In fase di possesso dovevamo mandare a vuoto la loro pressione, in maniera diversa avremmo fatto solo la fase difensiva e sarebbe stata una morte lenta. Siamo venuti a Milano a fare quello che ci eravamo prefissati prima».