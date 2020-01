Nainggolan: “Fatta la partita, pareggio meritato. Arbitraggio da rivedere”

Intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine di Inter-Cagliari, Radja Nainggolan ha parlato del match finito in pareggio. L’ex Inter, autore del gol del pareggio, polemizza sull’arbitraggio.

PAREGGIO MERITATO – Radja Nainggolan ritiene che il risultato della partita sia giusto. Non mancano, però, le polemiche arbitrali: «Abbiamo fatto la partita sin dal primo minuto. abbiamo fatto girar palla, con grande personalità. Alcuni episodi sono stati a favore, niente contro l’Inter ma certi episodi sono da rivedere. Io non sono qui per parlare di arbitraggio, abbiamo meritato il pareggio. Molto rispetto per i tifosi dell’Inter e dei compagni, ma mi sentivo trattato come un giocatorino. Sono contento per il gol, ma da una parte sono triste, auguro il meglio ai miei compagni. Simeone? Ha fatto una grande partita, molto generoso, lotta per tutti e a volte perde lucidità in area. Futuro? Chi lo sa. Sono concentrato partita per partita. Speriamo di ottenere qualcosa di particolare».