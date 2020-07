Inter-Bologna, torna Lukaku dal 1′! Conte ha un dubbio per reparto

Inter-Bologna si gioca domenica pomeriggio alle 17,15. Conte valuta nuovi cambi di formazione nell’ottica ormai consolidata di rotazioni tra una partita e l’altra. La certezza è il ritorno dal primo minuto di Lukaku

IL PUNTO – Inter-Bologna con Romelu Lukaku. Il belga ha riposato contro il Brescia, contro i felsinei riprenderà il suo posto da titolare. Ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per affiancare il numero 9 nerazzurro. Anche Christian Eriksen, in gol da subentrato mercoledì sera, è pronto a tornare dal primo minuto. A farne le spese dovrebbe essere Borja Valero, pronto a entrare nella ripresa. Da monitorare le condizioni di Marcelo Brozovic, che potrebbe partire ancora dalla panchina per poi iniziare a mettere minuti nelle gambe nella ripresa. Sulle fasce, Antonio Candreva fa rifiatare Victor Moses e Cristiano Biraghi scalpita per giocare al posto di Ashley Young che però resta in pole. In difesa ancora assente lo squalificato Milan Skriniar, vivo il ballottaggio Danilo D’Ambrosio–Diego Godin.

3-4-1-2? – Di seguito il probabile undici di Antonio Conte per Inter-Bologna: 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.