Sanchez, lavori in corso per la conferma! Ecco la proposta dell’Inter – SM

Sanchez anche nella prossima stagione, l’Inter ci prova. I nerazzurri studiano la proposta da sottoporre al Manchester United. Le ultime dall’edizione di “SportMediaset”

LAVORI IN CORSO – Di seguito gli aggiornamenti di Marco Barzaghi su Alexis Sanchez: «Adesso l’Inter sta cercando di confermarlo anche per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a rinnovare il prestito con il Manchester United proponendo anche una cifra per un eventuale riscatto tra un anno. Un accordo come quello in corso con i nerazzurri a pagare solo cinque dei dodici milioni di ingaggio è impossibile da ripetere. Si tratta».