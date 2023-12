Inter-Bologna con rotazioni ragionate e scelte obbligate: la probabile formazione

Inter-Bologna è uno scontro diretto per il passaggio del turno in Coppa Italia che Inzaghi non vuole proprio fallire. I problemi in casa nerazzurra non sono pochi, soprattutto in difesa e attacco. Di questo terrà particolarmente conto il tecnico nella scelta della formazione iniziale

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter si prepara a fare il suo esordio stagionale in Coppa Italia da detentrice del titolo. E allo stesso tempo Simone Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni. Contro il Bologna a San Siro è impossibile parlare di turnover massiccio. Anzi, paradossalmente in Inter-Bologna le rotazioni ragionate sono meno delle scelte obbligate. Nessun dubbio sul cambio della guardia in porta, dove Emil Audero è certo della maglia da titolare. Nessuna opzione in difesa, sebbene Benjamin Pavard scalpiti ma per tornare in campo probabilmente solo a partita in corso. La maggior parte degli avvicendamenti si vedrà a centrocampo, dove non è esclusa l’ipotesi di un quintetto totalmente rinnovato. In attacco, invece, l’unica certezza si chiama Marko Arnautovic, che sfiderà per la prima volta il Bologna da ex. Il dubbio di Inzaghi è su chi affiancargli tra un jolly “snaturato” da punta nel 3-5-2 o meglio 3-5-1-1 e il capitano Lautaro Martinez, chiamato agli straordinari. Alla fine dovrebbe spuntarla proprio Lautaro Martinez, che è alla ricerca di altre preziose reti per confermarsi nella storia dell’Inter con un record assoluto. E Inter-Bologna è un’occasione ghiotta per aumentare il suo bottino di gol. A ogni modo, considerando anche il rischio supplementari, Stefano Sensi si candida in più ruoli per subentrare. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Bologna di Coppa Italia.

La probabile formazione di Inzaghi in Inter-Bologna

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.