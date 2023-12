Inter-Bologna, Inzaghi rinuncia ancora a Sanchez: non recupera! – Sky

Dopo lo stop contro la Lazio Sanchez non potrà aiutare Inzaghi anche in Inter-Bologna di Coppa Italia. Ecco le ultime sulla condizione fisica dell’attaccante cileno.

ASSENZA – Dopo il forfeit dell’ultimo minuto prima di Lazio-Inter Alexis Sanchez sembra essere sempre più vicino a un’altra assenza importante. Come riferito nel pomeriggio e come confermato poco fa da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, il cileno non ha smaltito l’affaticamento nell’allenamento odierno. Di conseguenza Simone Inzaghi, nelle sue scelte di formazione, dovrà rinunciare all’attaccante anche nel match infrasettimanale di Coppa Italia. In Inter-Bologna, dunque, Alexis Sanchez non sarà fra i convocati e non potrà dare un mano nel superamento del turno e nel far rifiatare i titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, super impegnati in campionato.