Marocchino: «Inter, attenzione! Atletico Madrid squadra cattiva»

Domenico Marocchino ha definito il quadro dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League sulla Rai a Calcio Totale. Per l’Inter ci sarà l’Atletico Madrid.

CHAMPIONS LEAGUE – Non è stato un lunedì mattina facilissimo per la squadra di Simone Inzaghi. Il sorteggio di Champions League non è stato proprio positivo, ma si sapeva sarebbe andata in questo modo. Domenico Marocchino lo dice: «Tutti dicono del Barcellona per il Napoli o del Bayern Monaco per la Lazio. Io penso che l’Inter invece abbia un avversario fastidioso, perché probabilmente non hai quella motivazione pazzesca contro l’Atletico Madrid. Questo può essere controproducente e gli spagnoli sono una squadra cattiva dal punto di vista atletico»