Inter-Bologna, Conte valuta cambi in difesa. Sanchez dal 1′? – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Bologna è in programma sabato alle ore 20:45. Antonio Conte prosegue con il 3-5-2, con delle variazioni negli uomini ma non nella tattica. Le condizioni di Barella sono da valutare. Sanchez, infatti, potrebbe partire titolare. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24”, fornisce le ultime notizie.

NO CAMBI – Queste le ultime sull’Inter, in vista della sfida contro il Bologna, da Andrea Paventi per “Sky Sport”: «Allenamento in corso di svolgimento che ci dirà quante conferme ci saranno in vista della sfida di sabato contro il Bologna. Barella potrebbe non essere rischiato, visto il problema al polpaccio. Sanchez potrebbe essere in campo, quando impiegato è sempre stato un fattore. Probabile turnover anche in difesa, considerando l’impegno di Champions League in programma mercoledì».