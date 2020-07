Inter-Bologna, Brozovic torna a disposizione! Eriksen ancora fuori? – Sky

Inter-Bologna è la sfida in programma a San Siro domenica alle ore 17.15 e valida per la trentesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi nel corso della diretta di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24”, Brozovic torna a disposizione di Conte. Eriksen rischia di nuovo la panchina. Di seguito tutti i dettagli

RITORNO – Inter-Bologna, secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, potrebbe rivedere in campo Marcelo Brozovic anche se non dal 1′: «Brozovic in campo contro il Bologna? Sì è possibile, è un’opportunità per Antonio Conte. Io non so se dall’inizio onestamente, visto che non ha giocato nemmeno un minuto contro il Brescia. Per ora è confermata la fiducia a Roberto Gagliardini, pero Brozovic torna a disposizione. Potrebbe anche partire dal 1′ ma al momento è favorito Gagliardini».

FUORI ERIKSEN – Dunque Inter-Bologna potrebbe vedere i nerazzurri in campo con un 3-5-2. Handanovic in porta; difesa composta da D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni; a centrocampo Candreva e Young sulle corsie esterne, Barella e Gagliardini in mezzo e la conferma di Borja Valero che dunque escluderebbe ancora una volta Eriksen; in attacco torna Lukaku accanto a Lautaro Martinez.