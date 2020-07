Emerson Palmieri-Inter, agente a Milano! Nuova pista per...

Emerson Palmieri-Inter, agente a Milano! Nuova pista per l’attacco – Rep

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri nel mirino dell’Inter, che vuole provare a chiudere in tempi brevi (vedi articolo). Secondo quanto riportato da “repubblica.it”, l’agente dell’esterno del Chelsea si trova in Italia e il club nerazzurro cerca di capire se c’è modo di ottenere uno sconto. Per l’attacco spunta un altro nome

SI STRINGE – Emerson Palmieri è il primo nome sulla lista dell’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra. Dopo l’arrivo di Achraf Hakimi (vedi articolo), il club nerazzurro prova a chiudere per l’italo-brasiliano, già allenato da Antonio Conte al Chelsea. Secondo quanto rivelato da “repubblica.it”, l’agente del giocatore si trova a Milano e sta già provando a trovare l’accordo tra i club. Il Chelsea chiede 30 milioni di euro, l’Inter chiede uno sconto. Già tre settimane fa il club nerazzurro ha chiesto a un consulente specializzato in profili fiscali se sia possibile applicare le previsioni del decreto crescita a Palmieri, che dal 2018 è cittadino italiano. Questo comporterebbe un consistente risparmio.

NUOVA PISTA – Intanto l’Inter considera anche varie alternative per l’attacco, qualora Lautaro Martinez dovesse andare al Barcellona. Non solo la possibilità di prendere Antoine Griezmann (vedi articolo), ma anche una nuova pista. Stiamo parlando di Anthony Martial del Manchester United, un profilo che l’Inter studia da tempo.

Fonte: repubblica.it – Giulio Cardone e Franco Vanni