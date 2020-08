Inter-Bayer Leverkusen, unico dubbio per Conte: cambio di gerarchie – Sky

Inter-Bayer Leverkusen tra circa sei ore vedrà ufficializzate le formazioni iniziali, ma i dubbi di Conte sembrano essere pochi. Anzi, nulli. Come riportato da “Sky Sport”, l’ultima decisione da prendere è il solito legato al completamento del centrocampo

SOLITO 11 (O 10+1) – La ferma convinzione che Antonio Conte schieri gli stessi undici visti in campo sia a Bergamo sia a Gelsenkirchen resta. L’unico dubbio in vista del Bayer Leverkusen riguarda la fascia destra. Rispetto alla situazione presentata ieri (vedi articolo), le gerarchie nelle ultime ore si sono ribaltate. Nell’ultimo allenamento della vigilia Conte ha provato anche Victor Moses come quinto di destra, sebbene Danilo D’Ambrosio sia ancora favorito. Tra le tre possibili scelte, scala in fondo alle preferenze Antonio Candreva, al momento finito nelle gerarchie dietro a D’Ambrosio e Moses. Nel 3-5-2 dell’Inter nessun altro dubbio, nemmeno in difesa. Per Inter-Bayer Leverkusen Diego Godin è ancora favorito su Milan Skriniar per il ruolo di terzo di destra.