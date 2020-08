Padovan: “L’Inter di Conte va in finale, vi dico contro chi. La formazione…”

Condividi questo articolo

Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il calcio è servito” su Sky Sport 24, vede l’Inter di Conte già in finale di Europa League nonostante due turni ancora da giocare prima di quell’appuntamento. Nessun dubbio nemmeno sulla formazione, che dà per buona come da ultimi aggiornamenti (vedi articolo)

FINALE PREANNUNCIATA – Le immagini sorridenti di Antonio Conte durante l’allenamento della vigilia vengono ben accolte da Giancarlo Padovan: «Diciamo che è meglio avvicinarsi così alla partita. Perché l’Inter ha già fatto bene e ha un’occasione importante, perché l’Europa League è una competizione importante. E con un calendario prossimo venturo, se supera il Bayer Leverkusen, non dico facile ma abbordabile. Alla finale l’Inter ci arriva per me. Poi la finale si gioca in partita secca, come del resto queste qualificazioni, e qualche incognita la lascia sempre. Battendo in semifinale anche Shakthar Donetsk o Basilea, non è una cosa impossibile la finale. Stasera mi aspetto la stessa formazione, che ha dato grandi garanzie e sicurezze. Stanno bene e sono in fiducia, ed è giusto che giochino questi con il 3-5-2, che è il modulo che Conte predilige e gli dà maggiori risultati. E vedo il Manchester United senza dubbio favorito contro il Copenhagen. Se tanto mi dà tanto, dovremmo vedere Inter-Manchester United in finale». Questo il commento di Padovan su Inter-Bayer Leverkusen di stasera.