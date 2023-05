L’edizione odierna di TuttoSport racconta la vittoria dell’Inter sulla Roma. Di seguito la disamina della sfida di campionato dell’Olimpico.

VITTORIA – L’Inter torna trionfante a Milano dopo la trasferta all’Olimpico contro la Roma, battuta per 2-0. A premiare la squadra di Simone Inzaghi è stata l’attenzione messa in campo, soprattutto sulle palle inattive, e la pazienza nel ricercare le giuste occasioni per passare in vantaggio. I nerazzurri non hanno mai sofferto il gioco di José Mourinho, con tante assenze e con un gioco incerottato. L’unica parata decisiva di André Onana, infatti, è stata quella al volo sulla conclusione di Ibanez. Per il resto, invece, tanta Inter, che con pragmatismo è riuscita a sfruttare prima il cross di Denzel Dumfries per Federico Dimarco e poi il recupero di Lautaro Martinez sull’errato disimpegno della difesa della Roma per il raddoppio di Lukaku.

Fonte: TuttoSport – Sandro Bocchio