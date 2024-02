Inter-Atalanta 4-0, il tabellino della partita della 21ª giornata di Serie A

Inter-Atalanta è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024.

DI POKER IN POKER – Tredici gol segnati in tredici giorni, contro zero subiti: quest’Inter è uno spettacolo! Il tanto rischioso recupero con l’Atalanta finisce come le partite contro Salernitana e Lecce: 4-0. E stavolta senza nemmeno poter dire che gli avversari erano di un’altra categoria. Il vuoto in classifica diventa realtà, +12 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo. Un distacco memorabile, che può permettere ora di gestire le energie per la Champions League. Segnano Matteo Darmian, Lautaro Martinez che poi sbaglia l’ennesimo rigore (ma sulla ribattuta fa gol Federico Dimarco) e Davide Frattesi (infortunatosi al momento di fare poker). Una sinfonia magica per salutare tutti. Compreso il mai sopportato ex Gian Piero Gasperini. Questo il tabellino di Inter-Atalanta.

INTER-ATALANTA 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian (46′ Dumfries), Barella, Asllani, Mkhitaryan (62′ Frattesi, 73′ Klaassen), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Arnautovic, Lautaro Martinez (68′ Sanchez).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Buchanan, Bisseck, Akinsanmiro, Sarr, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (58′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (58′ Bakker); Hateboer, Pasalic, Éderson, Zappacosta; Koopmeiners (57′ Adopo), Miranchuk (57′ Lookman); De Ketelaere (76′ Touré)

In panchina: Musso, Vismara, Toloi, Holm, Palomino, de Roon, Ruggeri, Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como (Lo Cicero – Zingarelli; Pairetto; VAR Di Paolo; A. VAR Marini).

Gol: 26′ Darmian, 45′ +1 Lautaro Martinez, 54′ Dimarco, 71′ Frattesi.

Ammoniti: Darmian, A. Bastoni (I), Éderson, Djimsiti, Hien, Bakker, Touré, Lookman (A).

Recupero: 3′ PT, 5′ ST.

Note: al 54′ Carnesecchi (A) ha parato un rigore a Lautaro Martinez (I).